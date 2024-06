Daniele Capezzone, la confusione di Stampa e Repubblica: "Ma insulti a Meloni non mancano"

24 giugno 2024 a

Daniele Capezzone nella sua rassegna "Occhio al caffè" presenta le principali novità sui quotidiani italiani. Di fatto al centro di questa carrellata sui giornaloni c'è la settimana decisiva per le nomine europee. E in questo lunedì, proprio Capezzone nota una sottile differenza tra i giornali del gruppo Gedi: "Su Repubblica e La Stampa ci sono opinioni diverse. Ecco gli insulti diciamolo sono equamente divisi, proprio su Meloni. Ma se da una parte La Stampa fa sapere che le nomine Ue sono più vicini e che Meloni potrebbe convergere, ecco che su Repubblica il premier viene subito additato come donna del no. La leader di FdI viene dipinta come la rappresentante del sabotaggio". Insomma a quanto pare sui giornaloni di casa nostra regna una grande confusione.