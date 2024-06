Ballottaggi, Schlein: "Destra bocciata, chiaro messaggio a Meloni"

24 giugno 2024 a

"Una vittoria storica per il Partito democratico e il campo progressista, abbiamo vinto in tutti e sei i capoluoghi di regione, strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache": la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha detto al termine dello spoglio dei ballottaggi delle Comunali, per cui si è votato ieri, domenica 23 giugno, e oggi, lunedì 24, fino alle 15.

"Da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari - ha proseguito la leader dem -. È inequivocabile: le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni". La Schlein, insomma, usa il risultato delle amministrative per attaccare il governo e fare propaganda. Infatti, poi, ha aggiunto: "Basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no all'autonomia differenziata". Pensiero simile a quello espresso dall'ex ministro della Salute nonché deputato dem Roberto Speranza che, commentando la vittoria del centrosinistra a Potenza, ha detto: "Personalmente credo che sia un voto per dire no a progetti scellerati come autonomia differenziata e premierato. Avanti così".

Euforico anche il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella che, nel salutare la vittoria della neo prima cittadina Sara Funaro, ha dichiarato: "Firenze è la linea del Piave, qui la destra o altri partiti diversi dal centrosinistra non hanno mai vinto, c'è una tradizione democratica fortissima alimentata da valori veri e anche da un'azione amministrativa efficace. Qui la linea del Piave rimane forte e solida e invalicabile".