La "storica" vittoria di Elly Schlein a Campobasso

Il voto amministrativo è sempre la storia singolare di ogni Comune, ma la sinistra dice che «il vento è cambiato». Elly Schlein ha detto che si tratta di una «vittoria storica per il Pd e il campo progressista»; Paolo Gentiloni ha elencato il voto a «Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso» e affermato che «l’aria delle città rende liberi». La segretaria del Pd è in piena fase iperbolica, mentre l’attuale Commissario Ue all’Economia ha appeso la giacca dell’istituzione per vestire i panni del «descamisado» di parte e di partito. Nessuna sorpresa, la storia della sinistra è un festival di utopia e illusione, quando non sfocia in tragedia, è pura commedia. (...)



