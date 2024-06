Roberto Gualtieri presenta i cestini della spazzatura? Il video è un autogol: piovono sfottò

25 giugno 2024 a

Un altro delizioso, e sconcertante, autogol comunicativo per Roberto Gualtieri, sindaco Pd di Roma. Il primo cittadino ha infatti annunciato alla città, piagata dal problema dell'immondizia, i nuovi cestini della spazzatura, "Cestò", il tutto con un video dal tono ironico realizzato in via dei Fori Imperiali.

Si tratta dei nuovi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati "ideati sulla base di un modello unico per tutta la città - spiega Gualtieri -, questo in via dei Fori Imperiali è il primo collocamento del primo contingente dei 18mila Cestò". Insieme al sindaco l'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi, con il presidente di Ama Bruno Manzi e il direttore generale Alessandro Filippi. A Roma, ha aggiunto il primo cittadino, "sono in strada 3mila cestini, e con questa iniziativa saranno triplicati. Sono realizzati con materiale riciclato e costantemente monitorati con un sistema georeferenziale per controllare la situazione". Sarà...

Il nuovo modello Cestò, nelle intenzioni del sindaco, riprende lo stile del tradizionale cestino romano posizionato, per la prima volta, esattamente 25 anni fa in occasione del Giubileo 2000. Ma avrebbe tre caratteristiche che lo rendono speciale: sostituisce i 4 modelli esistenti; è sicuro, perché realizzato in materiale ignifugo e antideflagrante, quindi non scheggiabile e ispezionabile secondo la normativa antiterrorismo. E ancora, è sostenibile, perché è un arredo urbano realizzato in Hdpe, polietilene ad alta densità che lo rende leggero, riciclato e riciclabile.

"A questi - prosegue Gualtieri - si aggiungeranno i cestini autocompattanti che abbiamo già sperimentato in alcune zone e hanno una capienza superiore di 7 volte a quelli attuali; hanno superato il test e ne stiamo acquistando altri 1.600. Rafforzeremo la capienza dei cestini in città".

Come detto, il video postato sui suoi profili social da Gualtieri ha raccolto un clamoroso numero di sfottò. "Ma che ca*** significa cestino sostenibile?", chiede un utente. E il sindaco risponde: "Che è realizzato in HDPE, polietilene ad alta densità che lo rende leggero, riciclato e riciclabile". Luigi chiedeva: "Poi li svuotano al momento giusto?". Un altro utente notava: "Ma un’apertura leggermente più ampia no? Nn ci passa nemmeno una scatola di cartone degli hamburger in quello spazio....". "Io Cestò e tu? Ma ndo stai?", chiedeva ironico Dario. E via discorrendo, in un diluvio di commenti taglienti che potete leggere nel video in calce.