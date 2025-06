Sinner batte Djokovic, è finale al Roland Garros: lo scambio leggendario

Tutti in piedi, questo è il tennis. E questo è Jannik Sinner, che batte in 3 set Novak Djokovic e si prende la finale del Roland Garros 2025: domenica affronterà Carlos Alcaraz, come qualche settimana fa agli Internazionali d'Italia a Roma. Ancora una volta, i due più forti giocatori del mondo uno davanti all'altro. Ma l'onore delle armi va a Nole, quasi commovente e forse ai saluti davanti al pubblico di Parigi. "E' il migliore nella storia del nostro sport, siamo fortunati a vederlo ancora giocare così, è fantastico averlo affrontato qui", lo ringrazia Jannik dal centro del campo, stanco e sudato. Numero 1 del Ranking Atp ma pure per classe ed eleganza.

Sulla terra rossa del Philippe-Chatrier va in scena una vera battaglia pallina su pallina, colpo su colpo, ben al di là del punteggio finale di 6-4, 7-5, 7-6 (3) in tre ore e 17' di gioco. Un italiano mancava dall'ultimo atto del torneo singolare maschile parigino dal 1976, anno del trionfo di Adriano Panatta. E pensare che sarebbe potuta essere addirittura una finale tutta azzurra, se Lorenzo Musetti, splendido per un'ora contro Alcaraz nella prima semifinale del pomeriggio, non fosse stato costretto al ritiro per problemi muscolari sotto 2 set a 1.

Ma negli occhi e nella mente non c'è spazio per rimpianti. Semmai gioia per lo spettacolo appena visto. L'italiano 24 enne contro il serbo 37enne, due generazioni a confronto accomunate da una classe enorme, mondiale, da Olimpo della racchetta. Si decide tutto nei dettagli, in uno scambio. Sfumature tra rovesci tagliati e dritti al tritolo, palle corte e smash.

Il primo set è scandito dal solo determinante break di Jannik sul 4-4. Più altalenante il secondo, con Sinner che scappa e Djokovic lo riacciuffa sul 5-5 strappando il servizio all'altoatesino. L'inerzia del parziale sembra invertita ma Sinner centra subito il controbreak per poi spuntarla 7-5. Nel terzo, il momento cult è sul 5-4 per il servo, con tre palle set sprecate. La fatica, prima ancora del contraccolpo psicologico, si fa pesare e si arriva così al tiebreak con Jannik che si porta sul 3-0 per poi godere di un paio di errori gratuiti di Nole, tra cui una goffa schiacciata in rete. E' il segnale: le cure del fisioterapista, i massaggi, le manipolazioni muscolari a cui è ricorso per tenerlo in piedi non sono bastate. E in fondo è già epico che abbia resistito alle accelerazioni assassine di Jannik, al suo martellamento micidiale. Due "Terminator" a confronto, ed è un peccato che uno stia fatalmente finendo l'energia vitale.