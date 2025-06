Sinner "massacra" Djokovic: l'immagine commovente del serbo

Stringe i denti, non vuole fare la fine dell'altro italiano Lorenzo Musetti, crollato per infortunio e costretto al ritiro nella prima semifinale contro Carlos Alcaraz, al quarto set, dopo aver vinto alla grande il primo set, perso al tiebreak il secondo e ceduto di schianto nel terzo (6-0 per lo spagnolo) e nel quarto (2-0, prima dei saluti). Qualsiasi cosa accadrà nei mesi successivi, Djokovic avrà la coscienza a posto. Il suo è stato un tramonto dorato, al di là degli acciacchi. E gli applausi scroscianti del centrale di Parigi lo confermano.

Novak Djokovic being worked on by the physio during the changeover in his match against Jannik Sinner at Roland Garros.



