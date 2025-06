Inter, "sappiamo cosa dobbiamo fare": i tifosi chiedono la contestazione

Il pesante ko dell'Inter in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain è una sconfitta difficile da dimenticare . Almeno nel breve termine. La squadra allenata dall'allora tecnico Simone Inzaghi è stata in corsa fino ad aprile in tutte le tre competizioni più importanti: Scudetto, Coppa Italia ed Europas. I tifosi avevano accarezzato il sogno del secondo Triplete, dopo l'impresa di José Mourinho nel 2010. Ma alla fine, come nel peggiore degli incubi, si sono trovati con niente in mano. Anzi, con l'umiliazione di aver subito una "manita" nella partita più importante della stagione. Peggio di così non poteva andare.

Un esempio? Lo storico leader della Nord che, a tale richiesta, ha risposto così: "Stanno scrivendo tutti, andate sotto la sede, andate qua, andate là, la società non ci merita. Ma come? Fino a 20 giorni fa la società era la numero uno, non dovevamo contestare, non dovevamo fare niente, ma quando siamo rimasti noi fuori da Monaco, non mi ricordo che c'era tutto questo interesse contro la società. Noi amiamo l'Inter, sappiamo cosa dobbiamo fare. E mandateci a contestare tutti quelli che erano seduti con le patatine in finale, mandateci loro. Quelli che erano seduti come a teatro in finale".