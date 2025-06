Referendum, il quadro contro Meloni? Gaffe clamorosa: ecco perché

Cosa non si inventano i compagni per attaccare Giorgia Meloni. Il problema è che sono talmente accecati dall'odio da commettere della gaffe clamorose. Un esempio? A via della Scrofa a Roma, non troppo distante dalla sede di Fratelli d'Italia, è apparso un manifesto curioso. L'oggetto della raffigurazione è ovviamente il presidente del Consiglio. Il volto del premier è stato sovrapposto a quello del più celebre quadro di Edward Munch: "L'Urlo". Il tema è il Referendum. O meglio, la posizione adottata da Giorgia Meloni riguardo al voto del prossimo 8 e 9 giugno. L'opera si intitola: "L'urlo del potere".

Indovinate chi ha paura del #referendum8e9giugno !?

( arte Sirante) pic.twitter.com/T32HAw94KB — Toni Serrano (@anfo13) June 6, 2025

"Ministri come La Russa invitano ad andare al mare invece che alle urne. È un gesto vergognoso - ha scritto l'artista dell'urlo del potere - perché chi ha fiducia della democrazia non ha paura del voto". Peccato che vi sia un errore da matita rossa. Ignazio La Russa, infatti, non è un ministro del governo Meloni. Bensì è il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato. Secondo solo a Sergio Mattarella. Con una falsa informazione di questo tipo, l’installazione non può far altro che perdere il proprio significato.