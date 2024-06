Daniele Capezzone, sfottò alla Schlein: "La versione femminile politica di Tardelli dopo il gol alla Germania"

26 giugno 2024 a

Eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Ieri ha parlato Giorgia Meloni per andare all'attacco delle opposizioni, a partire dalla grillina che aveva evocato piazzale Loreto - premette Capezzone -. Meloni dice che c'è un'opposizione che alimenta un clima da guerra civile. Vero, ma è anche possibile che Meloni abbia scelto di fare questa uscita molto forte all'indomani dei ballottaggi che non hanno avuto un esito brillante. Dall'altra parte non è stata più convincente Elly Schlein, anzi, che si è presentata al Nazareno nella versione femminile politica di Tardelli dopo il secondo gol alla Germania al Bernabeu nel 1982, urlando e in trance da vittoria - la infilza il direttore -. Una Schlein però oggi celebrata dai giornali, violini e tromboni".

"Però la cosa grossa della giornata riguarda la Ue. I negoziatori europei del Ppe, dei socialisti e dei macronisti hanno raggiunto un'intesa sulle tre caselle più significative, i cosiddetti top-jobs. E l'Italia? E Meloni? Chi vede il bicchiere mezzo pieno dice che la nuova maggioranza ha un margine molto stretto e con Meloni dovranno trattare, quindi dovranno dare all'Italia un commissario decoroso e anche una delle vicepresidenze esecutive della nuova commissione. Ma la gran parte dei giornali vede il bicchiere mezzo vuoto e torna ai due grandi classici: Meloni isolata! Meloni furiosa! Questa la canzone di Domani, Stampa e Repubblica", rimarca Capezzone.

"Altri temi, Juliane Assange: celebrato come un eroe dal Fatto Quotidiano, l'hacker liberatario. Ma quale libertà? Hacker putiniano, filo-Assad, filo-cinese, filo-dittature, filo-talebani eccetera. Altro che Navalny, che da innocente finisce morto. Questo finisce libero ma ammette la colpevolezza rispetto alla violazione dell'Espionage Act. Poi i maxi-rincari sulle tariffe del trasporto aereo, altro capolavoro attribuibile alla coppia Greta Thunberg-Frans Timmermans, un tema a cui tranne Libero gli altri giornali danno pochissimo spazio", conclude Capezzone. E ora, buona rassegna a tutti