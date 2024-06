Ilaria Salis, fuori i soldi. Attilio Fontana: "Nulla di anomalo, è un principio di legge"

27 giugno 2024 a

All'indomani del sì alla mozione in regione Lombardia con cui si sollecita Aler a riscuotere il debito di Ilaria Salis, l'europarlamentare eletta tra le fila di Avs, ecco che Attilio Fontana, presidente al Pirellone, spiega: "La regione non fa altro che chiedere che venga accertato se l'onorevole Salis abbia o meno un debito nei confronti di Aler. È un principio di legge che esiste nel tutto il paese", ha spiegato il governatore a margine dell'inaugurazione della mostra fotografica dedicata ai "100 anni della prima autostrada al mondo, la Milano-Varese".

"Non mi sembra che ci sia un comportamento anomalo nei confronti dell'onorevole Salis. È un comportamento che tutti i cittadini italiani assumono nei confronti dei propri debitori", ha rimarcato Fontana. Ed in questo caso, il "cittadino" Ilaria Salis è anche un'europarlamentare. Insomma, non una normale cittadina: in questa vicenda ora c'è anche un marcatissimo profilo politico.

Fontana, inoltre, ha commentato le trattative in corso sulle nomine dei vertici Ue: "Italia ai margini? Se così fosse, sarebbe veramente molto grave", tuonava. "Sarebbe la dimostrazione che l'Europa non va nella direzione giusta, che l'Europa è diventata una piccola conventicola di persone che prescindono da quello che decidono i popoli e da quelle che sono le grosse scelte che la democrazia dovrebbe sostenere", ha concluso Fontana.