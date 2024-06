FdI e gli insulti antisemiti: via le due "ragazze terribili", insulti su Flaminia ed Elisa

28 giugno 2024 a

a

a

Fuori due: le “terribili” Flaminia ed Elisa, nomi da bimbe innocenti ma lingua biforcuta e pensieri irripetibili. Sono le esponenti di Gioventù nazionale filmate nella video-inchiesta di Fanpage, il sito specializzato nella caccia al fascista con segugi infiltrati e servizi ad hoc. Stavolta il reportage a tradimento nel covo dei ragazzi di destra è andato così bene che mentre la premier Giorgia Meloni stava provando a dare all’Italia il ruolo che merita nella vicenda nomine in Europa, la batteria delle agenzie di stampa era piena di dichiarazioni di esponenti di sinistra e Cinquestelle all’attacco di Fratelli d’Italia e dei suoi ragazzi «razzisti e antisemiti». A indignare il Parlamento (tutto, senza distinzione di colore politico) sono stati, in particolare gli sberleffi rivolti alla senatrice Ester Mieli, esponente di Fdi nonché ex portavoce della comunità ebraica di Roma.