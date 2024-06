Sondaggio Pagnoncelli, da FdI a Pd e M5S: ecco chi scende e chi sale, tutte le cifre

29 giugno 2024 a

A due settimane dal voto per le elezioni europee "ci sono importanti cambiamenti". Secondo quanto rileva Nando Pagnoncelli nel sondaggio per il Corriere della Sera, "vediamo ridimensionarsi il consenso per le forze uscite vincitrici dalla consultazione di poco più di due settimane fa: Fratelli d’Italia si contrae di poco meno di un punto, il Pd di poco più di un punto, mentre emergono piccoli arretramenti per quasi tutte le altre forze. L’unica formazione che vede un aumento dei propri consensi è il Movimento 5 Stelle, il più penalizzato dal risultato delle elezioni europee, anche perché si tratta di una forza che ha le punte del proprio consenso concentrate nel Sud del nostro Paese, area che ha visto una partecipazione drammaticamente bassa (ha votato il 43,7% degli aventi diritto nell’Italia meridionale e un misero 37,8% nelle Isole)", spiega il sondaggista.

Infatti il partito della premier Giorgia Meloni, FdI passa dal 28,8 al 28,1 per cento, il Partito democratico guidato da Elly Schlein dal 24,1 al 22,8. Mentre il M5s di Giuseppe Conte sale dal 10 al 12,5 per cento e Avs di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli scende di mezzo punto, passando così dal 6,7 al 6,2 per cento.

"Le valutazioni del governo vedono una piccola crescita (l’indice di gradimento - calcolato come sempre escludendo coloro che non si esprimono - passa dal 43 di maggio all’attuale 44) e lo stesso avviene per le valutazioni rispetto alla presidente del Consiglio, con un indice che passa dal 44 di allora all’attuale 45", prosegue Pagnoncelli.

Insomma, conclude il sondaggista, "gli italiani sembrano confermare quel 'bipolarismo tenue' che abbiamo visto emergere dal voto europeo (i due partiti principali, Pd e FdI hanno poco più della metà dei voti validi) da un lato; dall’altro si mantiene il netto primato della formazione di Giorgia Meloni nel centrodestra, ma sembra più solida la preminenza del Pd nell’opposizione".