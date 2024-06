Vannacci, scatta l'indagine per falso: di cosa è accusato

29 giugno 2024 a

Il generale Roberto Vannacci è indagato per falso in atto pubblico. Il generale Roberto Vannacci, fresco eurodeputato della Lega, rischia dunque altri guai giudiziari.



Durante l’incarico come rappresentante della Difesa in Russia tra febbraio 2021 e maggio 2022, Vannacci avrebbe perceputo llecitamente una indennità di servizio per i familiari e avrebbe incassato rimborsi per eventi e cene mai avvenuti. «Sono serenissimo» replica il generale, «siamo davanti a chiacchiere da bar. Non ci sono notifiche e non c’è nulla di nuovo dal punto di vista formale».