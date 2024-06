Il favoloso mondo di Elly sfila al Gay Pride di Milano

30 giugno 2024 a

Arriva già sudatissima, Elly. Indossa una camicia larga a maniche corte, fantasie floreali bianche e verdi, e prima di raggiungere il carro del Partito democratico viene fermata, nell’ordine: da un attempato signore svestito da poliziotto dei Village People; da un altro sostenitore molto più giovane il quale ha una maschera sadomaso da gatto, e non fa in tempo ad avvicinarsi alla Schlein che si fa sotto tutta la colonia, non fascista ma felina; durante il tragitto che porta dalla stazione dei treni in fondo a via Vittor Pisani (all’altezza del passante ferroviario) Elly non incrocia per poco un signorotto sulla sessantina camuffato da Papa Francesco che lancia benedizioni a suo modo dal carrozzone del “Borgo delle perse”, su cui si distingue un aitante ragazzo in mutande e giarrettiera bianche. (...)



