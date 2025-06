DiMartedì, Luca e Paolo deridono Elly Schlein: "Ma vai al mare no?"

La polemica delle ultime ore è relativa alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni , che l'8 e 9 giugno si recherà ai seggi ma non ritirerà le schede. Un modo per rivendicare l'importanza della partecipazione alla vita democratica e, insieme, complicare il raggiungimento del quorum mettendo così a forte rischio l'esito dei quesiti proposti da Maurizio Landini e dalle opposizioni. A sinistra hanno gridato alla "compressione democratica" e alla "vergogna", con la segretaria del Pd particolarmente attiva nell'attaccare la presidente del Consiglio.

"Meloni prende in giro gli italiani dicendo 'vado a votare ma non voto'": la segretaria del Pd Elly Sc...

"Ma che figuraccia, ma io dico, ma come fai a dire che ci vai ma non ritiri la scheda? Ma che insegnamento dai agli italiani?", domanda Kessisoglu versione Elly. "Se non voti vai al mare no? E' inutile che vai al seggio, se proprio...". E scatta l'applauso dello studio. Ma la finta "Schlein" prosegue imperterrita.

"Ha visto le amministrative? La destra sale nei sondaggi ma quando si parla di votare vinciamo noi, abbiamo vinto da tutte le parti a mani basse", esulta con Bizzarri che la frena: "Non è proprio così eh". "Gli italiani hanno capito che siamo pronti a governare, anzi lo voglio dire con nettezza: queste elezioni anticipate di cui si parla tanto facciamole subito!", rilancia Kessisoglu-Schlein. "Ma ne parla solo lei - bacchetta Luca -, a Ravenna con Barattoni...". "Ma chi è questo Barattoni scusi?", "E a Genova...", "Ah sì, con Ilaria Salis. E vai che andiamo a occupare le case come ai tempi belli".