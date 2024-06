Roberto Salis sbotta per il passaggio a Ilaria: "E' inutile! Non ce la possono fare!"

30 giugno 2024 a

Il papà di Ilaria Salis, venendo meno alle sue promesse di farsi da parte dopo il rientro in Italia e l'elezione all'Europarlamento della figlia, continua ad alimentare il dibattito sul suo profilo X. Prima il diverbio con un utente che ha fatto questa obiezione: "Mi risulta dai quotidiani tu fossi di dx e avessi criticato a suo tempo il comportamento di tua figlia. Ora sei diventato do estrema sx,BELLA COERENZA. VERGOGNATI". Immediata la risposta: "Vede Soldà l'unico che si deve vergognare e' lei per la manifesta incapacità di usare i pochi neuroni che si ritrova. Io ho solo fatto la campagna elettorale per mia figlia che non la poteva dare SOLAMENTE parlando dei diritti su cui io e mia figlia siamo perfettamente d'accordo!". Ma ne ha anche per la deputata di FdI Magoni che ha semplicemente raccontato un viaggio di 50 minuti sullo stesso van insieme ad Ilaria Salis.

Apriti cielo, Roberto Salis attacca sulla parola "passaggio": "E' inutile! Non ce la possono fare! L'europarlamento ha un servizio navetta per tutti gli europarlamentari e l'autista e' andato a prendere due MEP che arrivavano con lo stesso volo. La Magoni è convinta di avere dato un passaggio ad Ilaria!". Davvero nervosetto...