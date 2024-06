Francia, "Macron vergognoso. Come una Ursula qualunque". L'attacco di Salvini

30 giugno 2024 a

"Complimenti a Marine Le Pen e Jordan Bardella per lo straordinario risultato ottenuto al primo turno delle elezioni legislative in Francia, come emerge dagli exit poll". E' Matteo Salvini, leader della Lega e alleato in Europa del Rassemblement National, il primo politico italiano a commentare il risultato d'Oltralpe.

Un risultato che segna il clamoroso fallimento dei liberali del presidente Emmanuel Macron, crollati al 21% e superati anche dal listone di ultra-sinistra del Nuovo Fronte Popolare di Melenchon, al 28%. RN invece vola al 34%, e la prossima domenica al ballottaggio avrà per la concreta possibilità di diventare il primo partito di "estrema destra" nella storia francese ad ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento.

Salvini regala parole durissime proprio la capo dell'Eliseo, leader di Ensemble. "Vergognoso Macron che, chiamando ai 'blocchi' contro il Rassemblement National al secondo turno, si comporta come una Von der Leyen qualsiasi e cerca in tutti i modi di opporsi ad un cambiamento espresso da milioni di francesi, a Parigi e come a Bruxelles", scrive su X il vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Secondo i risultati del primo turno, l'Istituto Elabe ha elaborato una proiezione dei risultati in seggi: il Rassemblement National avrebbe potenzialmente la capacità nel ballottaggio di domenica prossima di ottenere la maggioranza assoluta. L'istituto assegna al Rn fra 260 e 310 seggi, mentre il minimo per ottenere la maggioranza assoluta è 289 seggi.