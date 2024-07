Strage di Ustica, il Quirinale: "Falsità social su Mattarella

01 luglio 2024 a

«Il presidente Mattarella non ha mai pronunciato le parole che gli vengono attribuite («Ha messo il segreto di Stato su Ustica», ndr). È ignobile e vergognoso far circolare sul web tali menzogne. Il contenuto dei post e dei relativi commenti sono stati segnalati alle autorità competenti per accertare se sussistano estremi di reato».

Così scrive l’ufficio stampa del Quirinale su X, un durissimo comunicato che diffuso per interrompere la campagna di calunnia e odio dilagata all’indomani dell’intervento del capo dello Stato nel giorno dell’anniversario della strage di Ustica, quando il presidente della Repubblica ha parlato di «ferita aperta» perché, ha detto, «manca la verità» e ha chiesto «collaborazione anche ai Paesi amici». Il comunicato del Qurinale precisa che «la notizia diffusa è palesemente falsa: il Presidente della Repubblica non ha alcuna competenza sul segreto di Stato». Sono dunque in corso verifiche e approfondimenti della Polizia Postale in riferimento ai post pubblicati sui social, apparsi quattro giorni fa (poi rimossi), che recavano una foto di Mattarella e la scritta “Vergogna”.