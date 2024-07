Sondaggio Ghisleri, dopo le Europee FdI continua a volare, Pd giù, chi crolla

02 luglio 2024 a

a

a

Dalle europee dell'8 e 9 giugno la situazione dei partiti in Italia non sembra essere cambiata granché: lo conferma l'ultimo sondaggio condotto da Euromedia Resarch di Alessandra Ghisleri per La Stampa. La rilevazione vede al primo posto, come al solito, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cresce ancora: con un +0,2% si porta ora al 29% dei consensi. A seguire il Pd di Elly Schlein, che invece perde uno 0,1 rispetto al voto europeo, scendendo così al 24.

Al terzo posto, nonostante le profonde perdite, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cala dello 0,3% arrivando quindi al 9,7. A inseguire i grillini sono Forza Italia di Antonio Tajani e Noi Moderati, che crescono dello 0,1, portandosi rispettivamente al 9,2 e allo 0,5%. Dopodiché ecco la Lega di Matteo Salvini al 9, stabile se si prende in considerazione il voto di più di due settimane fa.

Francia, ecco l'ultimo sondaggio: ecco perché Macron è spacciato

In fondo alla classifica, invece, ci sono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,6%, con un calo dello 0,1 rispetto alle europee; e Azione di Carlo Calenda stabile al 3,4. Poi +Europa e Italia Viva di Matteo Renzi, di cui si registra un balzo in avanti di quasi un punto (0,9), con il primo partito che si porta all'1,6% e il secondo al 3,1; Pace Terra Dignità all'1,7 (-0,5%); e Libertà di Cateno De Luca stabile all'1,2. Sempre molto alta, 48%, la percentuale di indecisi e di chi non va a votare.