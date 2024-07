Sondaggio Mentana, Meloni, Schlein e Conte: cos'è cambiato dopo il voto

01 luglio 2024 a

Nel sondaggio condotto da Swg per il TgLa7, illustrato dal direttore Enrico Mentana lunedì primo luglio nell'edizione del telegiornale delle 20, non sembra essere cambiato granché rispetto alla rilevazione di una settimana fa. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, infatti, si conferma primo partito, stabile al 29%. Il Partito democratico di Elly Schlein, invece, cresce leggermente, salendo dello 0,1% e portandosi così al 23,6. Lieve aumento dei consensi anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, reduce da una performance non proprio brillante alle europee dell'8 e 9 giugno. I grillini crescono dello 0,3, salendo quindi al 10,3%.

Subito dopo ecco la Lega di Matteo Salvini all'8,7%, in leggero calo (-0,1) rispetto a una settimana fa. Un calo dello 0,2% invece è quello che registra Forza Italia di Antonio Tajani, ora all'8,5. In fondo alla classifica, poi, troviamo Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 7%, giù dello 0,1 rispetto al sondaggio del 24 giugno; Azione di Carlo Calenda al 3,5%, in crescita dello 0,1; Più Europa che perde lo 0,2 e scende così al 2%; Italia Viva di Matteo Renzi che guadagna lo 0,2 e si porta all'1,9. E ancora: Pace Terra Dignità all'1,7 (-0,3); Sud chiama Nord all'1,1 (-0,1); Noi Moderati stabile all'1%. Sale dal 32 al 33%, invece, la platea di chi non si esprime.