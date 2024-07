Wimbledon, Sinner non si vede gratuitamente? "Colpa di Meloni": Pd, un'atroce figuraccia

02 luglio 2024 a

a

a

Tra le varie calamità di cui la sinistra accusa il governo di Centrodestra mancava solo la mancata visione del torneo di Wimbledon gratis. La lacuna è stata colmata ieri dal deputato toscano del Pd Emiliano Fossi, che si è indignato perché le partite di tennis del torneo iniziato ieri non sono visibili su un canale in chiaro ma solo sui canali di Sky.

«Nonostante solleciti ed interrogazioni parlamentari il governo Meloni non ha infatti ancora aggiornato la lista Agcom degli appuntamenti sportivi di particolare rilevanza nazionale che dovrebbero essere fruibili gratis da tutti per legge».

"Quello non conta". Sinner, la frase che gela l'Italia a poche ore dall'esordio a Wimbledon

Da qui l’attacco ai cattivoni della destra: «Lo sport non può essere soltanto un privilegio di pochi: le coppe europee di calcio dalla prossima stagione trasmesse solo a pagamento e gli aumenti esponenziali degli abbonamenti alle pay tv sono in questo contesto un precedente allarmante». Inutile dire che - a parte l’eventualità di una finale con un giocatore italiano - il torneo di Wimbledon è visibile da anni e anni sempre su Sky. Successe lo stesso nel 2021, con la cavalcata di Matteo Berrettini fino alla finale persa con Djokovic: solo la finalissima fu in chiaro su Tv8. Ma allora il Pd era al governo e restò in silenzio...