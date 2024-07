Giorgia Meloni: "Quinta rata Pnrr, smentito chi voleva il fallimento del governo"

02 luglio 2024 a

a

a

Giorgia Meloni in un videomessaggio sottolinea i grandi successi raggiunti dall'Italia con l'ok alla quinta rata da 11 miliardi del Pnrr. Uno schiaffo ai gufi e a chi, in casa nostra, "tifa" contro l'Italia. Ed è stata la stessa premier a mettere il luce questo aspetto: "Il via libera da parte della Commissione europea al pagamento della quinta rata del Pnrr è un’ottima notizia per l’Italia, è un’ottima notizia per i cittadini, è una notizia che ancora una volta smentisce quanti avevano scommesso sul fallimento di questo governo, quanti speravano che l’Italia potesse perdere i soldi dell’Europa per ottenere un vantaggio elettorale: non è andata così". Giorgia Meloni ha insistito su questo punto mettendo a tacere proprio le malelingue di sinistra che in tutti questi mesi hanno messo in discussione i risultati raggiunti dal governo proprio sui fondi che arrivano per il Pnrr e per i progetti che devono essere portati avanti:

"Tutti quei pronostici - ha concluso - erano sbagliati e lo abbiamo dimostrato facendo quello che sappiamo fare meglio, cioè studiare i dossier e lavorare". Ma non finisce qui, Giorgia Meloni ha anche annunciato la richiesta per la sesta rata: "Il nostro lavoro va avanti senza sosta e solo pochi giorni fa abbiamo inoltrato la sesta richiesta di pagamento da 8 miliardi e mezzo di euro e anche su questo siamo i primi in Europa". E ancora: "L’Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti di avanzamento finanziario del Pnrr e siamo lo Stato membro che ha ricevuto finora l’importo maggiore, 113 miliardi e mezzo di euro, a fronte dei 194 miliardi e mezzo previsti. Ovvero il 58,4 per cento del totale del nostro Pnrr". Insomma anche a questo giro gufi delusi.