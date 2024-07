Francesco Lollobrigida: "In campo l'esercito contro i cinghiali"

07 luglio 2024 a

"Problema dei cinghiali? Abbiamo messo a disposizione anche l'esercito": il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, lo ha detto a margine della sesta edizione del "Forum in masseria", organizzato a Manduria da Bruno Vespa e Comin & Partners. Il ministro ha spiegato che "177 uomini dell'esercito provvederanno all'abbattimento selettivo sulla base di dati scientifici, non di opinioni o tifoserie in contrasto l'una con l'altra".

"Anche questa mattina abbiamo chiesto alla direttrice di Ispra che ci deve dare i dati che non arrivano mai, puntuali sulla popolazione e sulle specie - ha aggiunto Lollobrigida -. L'ecosistema deve restare in equilibrio e deve garantire le specie da degli squilibri che possono portare a criticità enormi e tra queste specie c'è anche l'uomo con le sue produzioni".

Parlando invece della Politica agricola comune in ambito europeo, Lollobrigida ha spiegato: "La Pac che è stata modificata non è tanto importante per le modifiche, ma è importante per il senso che viene dato allo strumento. La Pac torna ad essere l'incentivo agli agricoltori per produrre e non l'incentivo agli agricoltori per smettere di fare il loro mestiere come Timmermans intendeva ed anche la Von der Leyen, che nei primi quattro anni ha preso toppe micidiali, in questi ultimi mesi ha cambiato atteggiamento". Secondo lui, il cambio di atteggiamento della presidente della Commissione europea "è stato grazie all'Italia, che ha portato una strategia all'interno dell'agri-fish, ma che soprattutto ha riportato, grazie a Giorgia Meloni, il 21 marzo i leader europei a parlare di agricoltura. È così cambiato l'atteggiamento e oggi c'è l'atteggiamento giusto. Va riconosciuto poi che chi cambia idea dimostra intelligenza e lei quando ha compreso di aver sbagliato su questi argomenti, oggi insomma ha un approccio diverso, che andrà quantificato ovviamente nelle risorse messe a disposizione degli agricoltori per proteggere l'ambiente".