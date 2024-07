Il clan della Marsigliese, i party-giani sfascisti alla perenne ricerca di un Papa straniero

09 luglio 2024 a

È fatta: la nostra sinistra è finalmente pronta per la “lezione francese”. Angelo Bonelli, ispiratissimo e coi sassi in tasca, già canta la Marsigliese; il tradizionale busto di Marianna verrà sostituito da una gigantografia di Ilaria Salis; al posto del berretto frigio verranno fornite chiavi passepartout per entrare negli alloggi da occupare; mentre Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, pur appesantiti da pancetta e maniglie dell’amore, si contendono guizzanti la maglia di Kylian Mbappé. (...)

