Matteo Zuppi, chi è il cardinale che piace alla sinistra

Il presidente della Cei è il figlio di Enrico Zuppi, per oltre trent’anni direttore de L’Osservatore della domenica - l’inserto settimanale più letto dell'Osservatore Romano - e di Carla Fumagalli , nipote del cardinale Carlo Confalonieri . Quest'ultimo fu segretario personale di Papa Pio XI. Mentre poi il successore Pio XII, in segno di benevolenza, lo nominò arcivescovo de L’Aquila, incarico che ricoprì dal 1941 fino al 1958. Successivamente, proprio nel 1958, ci fu la svolta: Confalonieri divenne cardinale nel primo Concistoro indetto dal nuovo pontefice Giovanni XXIII. Poi, sotto il pontificato di Paolo VI, Confalonieri ricoprì diversi incarichi. Il più prestigioso risale al 1977, quando divenne decano del Sacro Collegio. Infine, morì nel 1986.

Sarebbe il cardinale Matteo Maria Zuppi il candidato Papa ideale della sinistra italiana, come si legge sul Tempo. Arcivescovo di Bologna dal 2015, cardinale dal 2019 e presidente della Conferenza episcopale italiana dal 24 maggio 2022, è noto a tutti come uno di quei "preti di strada" tanto amati da Papa Francesco . Stando al quotidiano romano, però, il cardinale avrebbe una biografia personale poco affine al concetto di strada.

In quegli anni il nipote di Sua Eminenza, il giovane Zuppi, aveva iniziato a frequentare la Comunità di Sant’Egidio a Roma. Poi nel 1981 per lui arrivò la consacrazione sacerdotale nella diocesi di Palestrina. Anche se dopo pochi giorni tornò a Sant’Egidio, diventando vicario parrocchiale di Santa Maria in Trastevere. Per questo, il Tempo scrive che la provenienza del cardinale non sarebbe la "strada" ma "l’alta borghesia cattolica che ha radici solide nel tempo".