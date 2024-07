Ilaria Salis, "lottiamo insieme": primo giorno al Parlamento Ue? Travolta dagli insulti

"Ciao mondo! Sono Ilaria Salis e questo è il mio account X". Si presenta così la nuova eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra che oggi, martedì 16 luglio, ha esordito a Bruxelles. L'ex insegnante, nel lungo messaggio pubblicato sul social di Elon Musk, riassume la sua breve storia politica, ricordando a tutti gli utenti perché è stata candidata al Parlamento europeo. "Sono stata detenuta nell'Ungheria di Orban per oltre 15 mesi, dove i miei diritti fondamentali non erano garantiti a causa delle mie convinzioni politiche di antifascista", ha scritto su X.

Salis ha colto l'occasione per ringraziare tutti i suoi elettori che, a suon di preferenze, l'hanno eletta al Parlamento europeo. "Se sono qui adesso è grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto votando e impegnandosi nella campagna per la mia liberazione e per la libertà di tutti gli antifascisti. Sono molto grata a tutti voi - ha sottolineato Salis - continuiamo a lottare insieme".

Svuotare le carceri e immigrati liberi: Ilaria Salis scatenata, le due nuove battaglie

Poi, la solita retorica della sinistra antifascista ed ecologista. "Credo fermamente che se vogliamo superare la crisi economica, sociale ed ecologica, l’Europa e il mondo intero debbano abbracciare i valori della solidarietà e dell’uguaglianza - ha spiegato Salis -. Per realizzare questo cambiamento, dobbiamo fare affidamento sulla meravigliosa energia e sulla forza collettiva dei movimenti sociali e di tutti coloro che sperano e lottano per un mondo migliore. La solidarietà - ha poi concluso - sia il faro dell’Europa!".

Alcuni utenti, però, l'hanno criticata per il suo messaggio. Uno, per esempio, ha scritto: "Bello il temino! Ma sono cose che già sapevamo...avete tutti lo stesso testo!". "E ci mancava l'account X", ha scritto un altro. E ancora: "Si va ad occupare?".

Hello world!



I am Ilaria Salis and this is my new X account.



Today is my first day at the European Parliament in Strasbourg.



I was detained in Orban’s Hungary for over 15 months, where my fundamental rights were not guaranteed because of my political beliefs as an antifascist.… pic.twitter.com/YlkKq26Aw9