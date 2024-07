Licia Ronzulli, la profezia su von der Leyen prima del voto: "401". E ci azzecca...

18 luglio 2024 a

Era nell'aria e ora è ufficiale. Ursula von der Leyen è stata rieletta alla guida della Commissione europea. Decisivi i Verdi nel conteggio totale dei 401 parlamentari che hanno votato per la sua riconferma alla presidenza della Commissione Ue. "Sono molto grata ai Verdi per il loro sostegno - ha dichiarato -. Lavorerò il più possibile con coloro che mi hanno sostenuto, che sono pro-Ue, pro-Ucraina, pro-Stato di diritto. Sono molto grata alla piattaforma Ppe-S&d-Renew, ma sono anche molto grata al gruppo dei Verdi. Abbiamo avuto scambi approfonditi su tutti i temi ed è un buon segno che alla fine abbiano votato sì".

Che la von der Leyen sarebbe stata rieletta era ampiamente pronosticabile. Che la sua elezione passasse per 401 voti favorevoli era materia solo per gli scommettitori. E tra questi c'era anche Licia Ronzulli. La vicepresidente del Senato di Forza Italia ha postato sul suo profilo Instagram uno screenshot che mostra una sua conversazione su WhatsApp. "Comunque scommetto tra i 401 e 410", ha scritto la senatrice azzurra alle 12:13 di questa mattina. "Per me meno: 380 - la risposta del suo interlocutore -. Cinque anni fa era passata con 370 voti".

Licia Ronzulli ha voluto condividere la gioia per aver indovinato il numero esatto dei voti della von der Leyen. Anche se - ci tiene a precisare - "il giubilo è per la scommessa".

In giornata è arrivata anche la nota di Forza Italia che, sui suoi profili social, si è congratulata per la rielezione di von der Leyen. "Avevamo chiesto voti per far contare l’Italia in Europa - si legge nel post su X -. Abbiamo mantenuto la promessa. Con l'elezione di Metsola e von der Leyen ogni voto dato a ForzaItalia è un voto utile a Bruxelles. Grazie a noi l'Italia conta in Europa".