Trump avvisa l'Unione europea: "Imparerà presto a non essere cattiva con noi"

Sui dazi l'Unione europea presto "imparerà a non essere cattiva con gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando dallo Studio Ovale in occasione della firma dell'accordo di pace tra RD Congo e Ruanda.

Trump ha detto di essere in trattativa con la presidente della Commissione europea "Ursula Von der Leyen, ma che si tratta di "una situazione molto difficile". "L'Ue è stata incredibilmente ingiusta con noi - ha evidenziato il presidente degli Stati Uniti - e se si guarda ai presidenti precedenti, sono stati trattati molto male". "A me trattano bene perché conosco il sistema - ha sottolineato Trump - e soprattutto perché noi abbiamo molto più potere di loro" Trump ha poi aggiunto che il problema con l'Unione europea è che "hanno molte tasse ingiuste e fanno costantemente causa alle nostre aziende, Apple, Google. Tutte davanti a giudici che fondamentalmente lavorano per l'Ue ed emettono quelle sentenze scandalose". Dallo Studio Ovale ha nuovamente ribadit la sua distanza da Bruxelles e dall'Ue: "E' molto sgradevole. Non c'è dubbio, ma impareranno presto a non esserlo così tanto".

Il capo della Casa Bianca si è anche mostrato estremamente ottimista sul dossier Medio Oriente. Dopo aver "archiviato", almeno per il momento, la questione Iran ("Ho salvato la vita a Khamenei, gli ho evitato una morte brutta e ignominiosa", ha sottolineato riguardo all'ayatollah), secondo Trump "l'intesa è vicina" anche tra Israele e Hamas. "Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana", ha assicurato il presidente repubblicano.