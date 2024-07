"Se non ti porto non parto", Biancofiore: "Complimenti alla Polizia per lo spot contro l'abbandono degli animali"

21 luglio 2024 a

a

a

"Complimenti alla Polizia di Stato, che in questi giorni è di nuovo protagonista di un intenso ed emozionante spot contro l'abbandono degli animali, soprattutto in periodo estivo, che fa il paio anche col messaggio lanciato dal presidente Ignazio La Russa circa l’accesso degli stessi ai palazzi delle istituzioni. Se non ti porto non parto è un messaggio potente contro la crudeltà di lasciare a sé stessi i nostri amici a quattro zampe, preferendogli una vacanza, che potrebbe essere fatta insieme", spiega la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, riferendosi all'iniziativa della Polizia contro l'abbandono degli animali.

"Questo spot - riprende Biancofiore - spero funga anche da sprone ai mezzi di trasporto, alle strutture e ai siti turistici affinché cadano tutti gli anacronistici divieti e si predispongano all’esigenza dell’accoglienza degli animali domestici, parte integrante di milioni di famiglie al mondo. La pet economy pe raltro, genera un PIL di oltre 340 miliardi di euro, nel mondo. Lasciare per strada un cane si traduce con una inaccettabile condanna a morte e rappresenta un rischio per gli altri automobilisti, bene ha fatto il ministro Matteo Salvini ad introdurre pesanti sanzioni e il ritiro della patente".

E ancora, "un plauso dunque al ministro Matteo Piantedosi, al capo della Polizia Vittorio Pisani per la volontà di trasmettere questi valori, di cuore e responsabilità. Ora avanti con la mia proposta di inserire all'interno dello stato di famiglia l'animale domestico per rafforzare le loro tutele", conclude Biancofiore, da sempre impegnata contro l'abbandono e nella tutela degli animali.