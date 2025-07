Jasmine Paolini, uno choc: "Tennis? Nella vita serve altro"

Sorrido sempre, ciao. Questo sembra essere il motto di Jasmine Paolini che, seppur con tanta fatica, è riuscita a superare il primo turno di Wimbledon. La tennista ha spiegato il suo metodo per riuscire a superare i momenti difficili in campo. Insomma: una sorta di pensiero positivo applicato al tennis. "A volte mi viene naturale, altre ci lavoro. Per esempio, lunedì contro Sevastova le cose stavano andando male. Allora, ho cercato di accettarlo e di sdrammatizzare, sorridendo. Questo mi rilassa e mi toglie nervosismo. Perché in certe occasioni non è facile stare su un campo da tennis. Solo sdrammatizzando, io trovo la giusta via", ha dichiarato l'azzurra.

Secondo Jasmine, nella vita non c'è solo il tennis. E, ogni tanto, è necessario staccare la testa dall'agonismo. Anche se sei la numero 5 al mondo. "Serve anche altro nella vita - la sua opinione nell'intervista rilasciata a Repubblica -. È ovvio che il tennis ne occupa gran parte e l'obiettivo è di migliorarsi tutti i giorni. Ma io credo che anche altre cose fuori dal campo ti portino a giocare meglio. Meglio staccare a volte". Subito dopo, Jasmine Paolini ha provato a spiegare con alcuni esempi in cosa consista la sua teoria sulla vita: "Fare un giro per la città del torneo, mangiare in un ristorante che ti piace, ma anche fare shopping, perché no?".