Wimbledon, calvario per Flavio Cobolli: "Costretto a chiudermi in frigo"

Flavio Cobolli ha iniziato il suo percorso a Wimbledon nel migliore dei modi, imponendosi con un netto 6-3 7-6 6-1 sul kazako Beibit Zhukayev. Successo in tre set e meno di due ore di partita: ora al secondo turno incontrerà il britannico Jack Pinnington Jones.

Ma la vigilia del match per il classe 2002 non è stata l'ideale. Anzi, è stata un incubo. Lo ha raccontato lo stesso Cobolli in conferenza stampa: "Ho preso una sòla con la casa. Ho avuto una brutta esperienza nel dormire. Mi sono svegliato a mezzanotte dal caldo e mi sono messo sul divano, che era di pelle, fresco. Solo che ogni 20 minuti dovevo cambiare posizione. Allora a un certo punto mi sono messo 5 minuti nel frigo. Lo aprivo, mi rinfrescavo un po' lì davanti. Quindi ho dormito solo 2 o 3 ore. Non c'è l'aria condizionata. L'anno prossimo non torniamo più". Insomma, rinchiuso nel frigo.