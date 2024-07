Massa e CasaPound, se volete pestare qualcuno dovete avere la tessera del Pd

24 luglio 2024 a

"Per i giornali italiani Kamala Harris non è solo santa, ma ha già vinto. Che si vota a fare in America il 5 novembre?". Daniele Capezzone, nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero di oggi, non può non sorridere dell'atteggiamento dei giornali di casa nostra.

L'elenco dei trionfi della Harris è infinito: "E' immigrata, anche se di fascia altissima. E' una procuratrice a differenza del condannato Trump, sforna canzoni e libri. Oggi aprirete i giornali e sentirete archi, viole, violoncelli e anche qualche trombone".

E questa notte, alle 2 ore italiane, parlerà Biden dopo 4 giorni di silenzio e "Libero oggi è l'unico giornale a porsi qualche domanda".

Vicende italiane: "La sortita non felice del presidente del Senato Ignazio La Russa" sulla vicenda del giornalista della Stampa Andrea Joly aggredito da alcuni militanti di CasaPound a Torino. "A onor del vero domenica La Russa aveva espresso amplissima solidarietà" alla vittima, "salvo aggiungere ieri, ecco il suo suicidio, che però non si era qualificato come giornalista".

"Apriti cielo, oggi c'è la scomunica della Stampa con cinque pagine. Repubblica monta la panna su questa vicenda, peccato che nei giorni scorsi in Toscana, a Massa, si sia verificato un episodio perlomeno altrettanto grave, con un esponente del Pd che ha stretto al collo un collega della Lega, minacciandolo. Libero riporta la notizia, gli altri giornali neanche una breve. Se ne deduce che se volete pestare qualcuno dovete avere la tessera del Pd, perché se avete la tessera del Pd il pestaggio è democratico".