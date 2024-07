Ismail Haniyeh, Potere al Popolo senza vergogna: "Ucciso l'uomo delle trattative per il cessate il fuoco"

31 luglio 2024 a

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso nella sua residenza di Teheran, in Iran, a seguito di un attacco da parte di Israele. Secondo l'agenzia di stampa saudita Al-Hadath, la residenza è stata colpita da un missile guidato. Haniyeh era capo dell'ufficio politico di Hamas dal 2017. L'ala militare dell'organizzazione terroristica di Gaza ha dichiarato che l'uccisione del capo politico della fazione Ismail Haniyeh a Teheran "porterà la battaglia a nuove dimensioni" e avrà "enormi conseguenze in tutta la regione".

"La Repubblica islamica dell'Iran difenderà la sua integrità territoriale, il suo onore, e farà pentire gli invasori terroristi della loro azione codarda". Lo ha affermato il presidente dell'Iran, Massoud Pezeshkian, commentando su X l'uccisione a Teheran del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che in Iran aveva partecipato alla sua cerimonia di insediamento. "Il legame tra le due fiere nazioni dell'Iran e della Palestina sarà più forte di prima, e il cammino della resistenza e della difesa degli oppressi sarà seguito in modo più forte che mai", ha aggiunto Pezeshkian, affermando che l'Iran è in lutto per Haniyeh.

Come c'era da aspettarsi, anche a casa nostra qualcuno si unisce al coro di sdegno contro l'uccisione del leader di Hamas. Potere al Popolo, da tempo in disaccordo con la politica israeliana, ha commentato su X l'operazione militare di Tel Aviv. "Ucciso a Teheran il leader politico di Hamas Haniyeh - hanno scritto sul social di Musk -. L'uomo delle trattative per il cessate il fuoco. Netanyahu punta a scatenare una guerra regionale prima delle elezioni Usa. Tutto questo durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Israele - hanno poi aggiunto - va isolata diplomaticamente ora e non domani". Di questo passo, è facile aspettarsi un minuto di silenzio all'Onu come è stato fatto in passato per la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi. Viviamo in un mondo al contrario.