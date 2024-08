Daniele Capezzone: "Senna? Una figura di m... colossale"

06 agosto 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali temi affrontati dai quotidiani nazionali. Al centro delle cronache c'è ovviamnete l'attesa per la risposta dell'Iran dopo l’eliminazione da parte di Israele del capo di Hamas, Haniyeh. E preoccupa la presenza di Shoigu a Tehrean per rinsaldare l'asse tra Mosca e Iran. Poi spazio al crollo delle Borse che infiamma la campagna elettorale statunitense con Trump che lancia lo slogan "Trump cash, Kamala crash". Infine il tema principale di queste ore: la Senna inquinata e la difficoltà degli atleti nel disputare le gare triathlon. Capezzone non usa giri di parole: "Si tratta di una figuar di m... per la Francia mentre la melma continua a salire. Intanto aspettiamo ancora il tuffo che Macron aveva promesso qualche tempo fa". Qui di seguito la clip completa della rassegna "scorrettissima" del direttore editoriale di Libero.