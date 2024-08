Fisco, record del gettito. Foti: "Smontato il chiacchiericcio di chi ha fatto disastri"

07 agosto 2024 a

Un nuovo record per il governo. Più gettito dalla lotta all'evasione e contemporaneamente l'aumento dei posti di lavoro. A sottolineare questo risultato importante è il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti: "Abbiamo sempre detto che per far ripartire l’Italia la chiave era far ripartire il lavoro. I dati ci confermano ogni giorno che avevamo ragione. L’ultimo riscontro arriva dai numeri record del gettito tributario che potrebbero fruttare un tesoretto insperato che supera di gran lunga la crescita prevista dall’assestamento di bilancio. Ossigeno per le casse dello Stato. Benzina che consentirà di premere l’acceleratore per continuare a mantenere le promesse fatte agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia e che continuano a rinnovarcela. Se si arriva a ipotizzare un tesoretto di 20 miliardi di euro, nonostante la riduzione della pressione fiscale, è anche perché quest’anno si contano 320 mila nuovi occupati e perché le retribuzioni dei lavoratori dipendenti sono aumentate grazie ai rinnovi contrattuali del 2023".

Poi l'affondo che ammutolisce la sinistra: "Fatti, dati, numeri che smontano il chiacchiericcio sterile di una opposizione che al governo ha fatto solo disastri. Non è un caso se l’incognita che pesa sui dati straordinari resta anche quest’anno la compensazione dei crediti dell’infelice superbonus".