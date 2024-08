Sicurezza, etica e lavoro al centro della scuola

08 agosto 2024 a

Centralità della persona e inclusività. Sono questi gli architravi delle nuove linee guida dell’insegnamento dell’Educazione Civica rilasciate ieri dal ministero dell’Istruzione e Merito retto da Giuseppe Valditara. Entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico e contengono parecchie novità rispetto a quelle precedentemente in vigore. In particolare pongono l’accento sulla promozione di una comune identità italiana come parte della civiltà europea e occidentale e del nesso tra senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità nazionale la Patria -, ma anche promozione della cultura d’impresa e valorizzazione della proprietà privata. In una parola del merito. Quello che Valditara ha fortemente voluto anche nel nome del suo ministero. (...)



