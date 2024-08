Vannacci smentisce Repubblica: "Un mio partito? Blaterano. Il mio posto è nella Lega"

08 agosto 2024 a

Roberto Vannacci, eletto con la Lega alle europee dell'8 e 9 giugno, ha smentito le voci secondo cui sarebbe in procinto di fondare un suo partito. "La sinistra continua a blaterare. Ma il mio posto ora è nella Lega", ha detto il militare in un'intervista al Tempo. Poi ha aggiunto: "Così come il 17 agosto di un anno fa cercò di infangare la reputazione di un alto ufficiale pubblicando un articolo altamente denigratorio nei miei confronti, oggi tenta di mettere zizzania fra me, la Lega e il ministro Salvini".

Vannacci ha poi fatto riferimento all'autore dell'articolo che ha messo in giro la voce su un suo partito: "Io ringrazio Pucciarelli di Repubblica che, evidentemente, non ha imparato la lezione e, come il Bertoncelli dell’avvelenata di Guccini, continua a impiegare il suo tempo amenamente". A seguire, un'altra stoccata alla sinistra: "Ci prova, scrivono, parlano, cianciano, blaterano. Se ci fa caso non c’è sera che non ci sia qualcuno che sparla di me su uno dei vari canali Tv".

"Dicano quello che vogliono - ha proseguito l'eurodeputato - io me ne frego (così avranno modo di sparlare ancora di più dandomi del nostalgico) e continuo a lavorare per il bene dell’Italia, per il futuro dei nostri figli, per lo sviluppo e la prosperità della nostra Patria, perché un domani possiamo ancora essere fieri di essere Italiani e non fluidi figli di un mondo che non riconosco. Il mio posto ora è nella Lega. Il 10 agosto sarò a Pontida e vi sarò anche il 6 ottobre per la grande ricorrenza".