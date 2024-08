Daniele Capezzone, l'Ucraina attacca in Russia? "I giornali scritti in cirillico si sono inc*** parecchio"

09 agosto 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i temi principali che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E di certo in questi giorni le cronache guardano molto all'etsero con le tensioni tra Iran e Israele e con l'offensiva dell'Ucraina in territorio russo. Le autorità russe, infatti, hanno dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Lipetsk, nel sud-ovest della Russia, a seguito delle massicce esplosioni causate da un attacco di droni ucraini su un aeroporto militare vicino alla città. Quattro villaggi vicino all’aeroporto militare sono stati evacuati, ha scritto su Telegram il governatore di Lipetsk, Igor Artamonov. Insomma la guerra si sta ribaltando. E come sottolinea Capezzone ci troviamo davanti a una novità così inaspettata che i giornali italiani "in cirillico" si sono "inc***" parecchio. Ecco cosa svela il direttore editoriale di Libero nella sua rassegna stampa. Qui di seguito la clip completa.