Rapporto Ocse, Avs spara a zero sul premier: "L'Italia fa fatica e Meloni esulta"

L'Italia cresce e crescono anche i redditi degli italiani. E l'opposizione rosica tanto, tantissimo. Secondo l'ultimo rapporto dell'Ocse: "Tutte le economie del G7 hanno registrato un aumento del reddito reale pro capite delle famiglie nel primo trimestre del 2024. L’Italia ha registrato l’aumento più forte (3,4%), guidato da un aumento dei redditi da lavoro dipendente e dai trasferimenti sociali in natura, invertendo il calo del trimestre precedente". Un successo per il nostro Paese, a discapito di chi invece racconta sempre una narrazione diversa.

La notizia è stata accolta nel migliore dei modi anche da Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha commentato su X: "Finalmente i redditi in Italia stanno crescendo più dell’inflazione, dopo anni di perdita di potere d’acquisto delle famiglie. Questo risultato, ben superiore alla media Ocse dello 0,9%, è anche frutto delle politiche del Governo che hanno concentrato gran parte delle risorse disponibili al rinnovo dei contratti, ad aumentare le pensioni, a sostenere i salari attraverso il taglio del cuneo contributivo e la riduzione dell’Irpef, e per rafforzare i trasferimenti sociali in natura".

"L'Italia davanti agli altri Paesi del G7". Reddito, l'Ocse manda in tilt la sinistra | Guarda

Ma gli esponenti del campo largo sembrano vivere in un mondo totalmente diverso. “Siete incredibili - ha tuonato il capogruppo di Avs nella commissione Lavoro della Camera Franco Mari -. Avete una faccia tosta unica al mondo! Non dite niente quando i redditi calano e, poi, quando crescono di uno zero virgola, vi intestate il nulla. L’Italia fa fatica, siamo lontanissimi da un recupero del potere d’acquisto che le lavoratrici e i lavoratori hanno perso in questi anni e avete il coraggio di commentare con entusiasmo la crescita debole di un trimestre quando in quello precedente avevamo registrato una ennesima perdita. Siamo sette punti sotto la media Ocse e siamo, soprattutto, l’unico Paese europeo che non è tornato alla condizione pre pandemia. Invece di fare propaganda sulle spalle degli italiani - ha poi aggiunto - occupatevi davvero del reddito delle famiglie a partire dall’introduzione di un salario minimo, che è l’unica misura in grado di affrontare questa situazione”.