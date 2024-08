Giovanni Toti fatto fuori e Liguria al voto? Ecco chi vince: il sondaggio della Ghisleri

14 agosto 2024 a

a

a

Dopo le dimissioni "forzate" del presidente Giovanni Toti, la regione Liguria si prepara ad avere un nuovo governatore, ma i sondaggi sembrano già parlare chiaro. Al voto si andrà il prossimo 27 e 28 ottobre e i liguri dovranno decidere chi dovrà prendere il posto di Toti. Come riportato dal Tempo, i dati del sondaggio commissionato dal comitato dell’ex governatore e condotto da Euromedia Research, la società di Alessandra Ghisleri, i nomi dei favoriti sul podio sono tutti di centro destra: la giornalista Ilaria Cavo, l’assessore regionale Marco Scajola e il vice ministro Edoardo Rixi.

Più staccati troviamo invece Giacomo Giampedrone e Pietro Piciocchi. A oggi ognuno di loro potrebbe vincere contro l'ex ministro del Pd, Andrea Orlando. Il centro destra dunque sembra non avere rivali nella regione, per ora.. Ma questo non è l'unico sondaggio che fa ben sperare al centro destra:

Liguria: Toti, 'orgoglioso del lavoro fatto contro declino, decrescita e pessimismo'

Alcune settimane fa, l'emittente genovese Primo Canale aveva mostrato un altra "conferma": il 54% dei liguri si era detto soddisfatto del lavoro portato avanti in due legislature dalla maggioranza uscente. Ma gli eredi potrebbero essere anche altri. Il vicepremier Antonio Tajani vorrebbe il primo cittadino di Rapallo, Carlo Bagnasco. Ma c'è anche chi ci sta ancora ragionando, come il vice sindaco di Genova, Piero Piciocchi, che ha detto: 2Mi sono sempre messo al servizio, ma non dico di sì o di no ora, ci ragionerò". Intanto, mentre il c.destra e c.sinistra scelgono i loro front man, Giovanni Toti si dice soddisfatto in quanto "in Liguria abbiamo i numeri dalla nostra parte, in questi anni abbiamo fatto tantissimo".