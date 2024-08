Elodie, Angelo Bonelli spara a zero su Fdi: "La attaccano perché è una donna libera"

14 agosto 2024 a

Il campo largo o larghissimo ha finalmente trovato una guida capace di unire le diverse anime del centrosinistra e di portare avanti le battaglie tanto care a Elly Schlein e compagni. C'è un solo problemi. Questa nuova leader di professione non fa il politico. Bensì la pop star. Si tratta infatti di Elodie Di Patrizi che, in una pluri-intervista a diversi quotidiani, ha esposto il frame che a destra conoscono ormai da tempo. Secondo quanto sostiene la cantante, Giorgia Meloni e il suo partito sarebbe una minaccia ai diritti conquistati dalle donne e non solo. "La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo", ha commentato Elodie.

Come c'era da aspettarsi, dalle parti di Fratelli d'Italia non hanno preso benissimo questa nuova accusa di Elodie. Secondo il partito di Meloni, la cantante si è "improvvisata politico sulle pagine di Repubblica dal set di Miami dove posa per il calendario Pirelli". È triste che una donna attacchi in modo così violento un'altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei", ha tuonato invece la senatrice di Fdi Susanna Donatella Campione.

Ma niente paura. A difendere la pop star ci ha pensato il leader di Avs Angelo Bonelli. "L’attacco rabbioso di FdI ad Elodie conferma ancora una volta quanto questa dx non tolleri critiche e reagisca in modo scomposto e offensivo - ha scritto in una nota -. Elodie ha detto cose obiettive: è vero che questo governo ha messo in discussione il diritto all’aborto, mandando nei consultori non ginecologi, non obiettori, ma associazione cattoliche integraliste. È un fatto assodato - ha poi aggiunto - che questo governo stia sabotando l’approvazione di una legge contro l’omotransfobia: proprio in un periodo storico in cui gli atti di violenza contro gay e trans aumentano drammaticamente. Parlare di libertà di amarsi, diritti e quindi democrazia, come ha fatto Elodie, provoca nella destra reazioni offensive e scomposte, tipiche - ha poi concluso - di chi si sente di essere al di sopra di ogni critica".