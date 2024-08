Giorgia Meloni, retroscena: "Scioccata e molto preoccupata" per le balle sulla villa in Albania

17 agosto 2024 a

Nella campagna quotidiana contro Giorgia Meloni, ecco che un paio di giorni fa, a ridosso di Ferragosto, Il Foglio si è giocato una nuova carta: quella di una fantomatica villa in Albania. In sintesi, secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa che citava fonti politiche e diplomatiche locali, Meloni sarebbe ad acquistare un immobile vista mare a Palasë, una delle principali località turistiche del Paese.

Un'indiscrezione ripresa da molti altri media e da alcuni messa anche in correlazione alla costruzione dei Centri di accoglienza e identificazione in Albania, il cuore pulsante dell'accordo raggiunto con Edi Rama. Insomma, per il nutrito esercito di chi distribuisce fango con il ventilatore, l'ipotetico acquisto della villa in Albania sarebbe (anche) una sorta di favore di Meloni a Rama (o viceversa). Ovviamente, tutte balle.

Va da sé, Meloni non ha neppure commentato le indiscrezioni. Ma il Corriere della Sera offre qualche particolare in più. In un articolo in cui si dà conto delle riflessioni del premier nel bel mezzo delle sue brevi ferie a Borgo Egnazia sul commissario Ue che spetta all'Italia, ecco che il Corsera fa sapere che "è un’altra la questione che per qualche ora ha disturbato le vacanze della premier e cioè l’idea che possa essere tentata dall’acquisto di una villetta sul mare in Albania". Circostanza smentita in prima persona proprio al quotidiano di via Solferino da Edi Rama ("non è assolutamente vero") e, sempre secondo il Corsera, circostanza che ha "scioccato" Meloni, la quale non riusciva a capacitarsi di come "si possano dare come notizie cose che non ho mai nemmeno pensato".

Già, certa stampa gioca sporco contro Meloni, tanto che il presidente del Consiglio sarebbe "molto preoccupata" per il moltiplicarsi delle incursioni nella sua vita privata da parte dei media. Secondo Meloni - riporta il virgolettato il Corriere - l'informazione non dovrebbe occuparsi delle sue "presunte intenzioni, che sempre più di frequente sono letteralmente inventate". Un gioco sporco. Anzi, ogni giorno più sporco.