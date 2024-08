Ezio Mauro si scopre precettore di Forza Italia: le manovre per dividere la maggioranza

20 agosto 2024 a

a

a

Ci mancava solo la “consulenza” di Ezio Mauro! Ma procediamo con ordine, amici lettori, perché siamo alle solite. Nel gran nebbione (perfino in estate!) della politica italiana, infatti, essere buoni profeti è facilissimo: per azzeccare il pronostico, basta immaginare il peggio, e si hanno automaticamente eccellenti chances di centrare la previsione.