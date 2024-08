Bonaccini attacca Elena Ugolini? Sommerso dagli insulti

Michele Zaccardi 22 agosto 2024 a

a

a

"Anche dopo essere eletto... è stato molto bravo a chiudere ospedali e punti nascita». E ancora: «Lei amministra da 20 anni e non mi pare abbia fatto grandi cose, se non andare a mangiare a scrocco ovunque». Sono i suoi follower su Instagram a prenderlo a pesci in faccia. Non appena Stefano Bonaccini ha pubblicato sui social uno stralcio della sua intervista a Repubblica Bologna è stato ricoperto da insulti.

Ma l’ex governatore dell’Emilia-Romagna, ora europarlamentare del Pd, è finito nel mirino soprattutto per le sue critiche alla candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali, Elena Ugolini. Critiche ritenute ingiustificate da molti utenti dei social. E in effetti a far discutere è stato proprio il passaggio dell’intervista in cui Bonaccini attacca Ugolini per la sua poca esperienza politica a livello locale, visto che di lavoro fa la dirigente scolastica (anche se sotto il governo Monti è stata sottosegretario all’Istruzione). «La destra» ha dichiarato l’europarlamentare dem, ha schierato «una persona perbene come Ugolini, che però non ha la minima esperienza amministrativa di enti locali, piuttosto che una personalità della loro classe dirigente». Non l’avesse mai detto. Perché su Instagram c’è stato un profluvio di commenti, quasi tutti negativi, nei confronti di Bonaccini. Per dire: «Perché lei cosa aveva amministrato prima di essere eletto? La festa dell’Unità?» scrive un utente. E ancora un altro: «Ci ricordiamo tutti di come la tua amministrazione ha ridotto la Romagna! Sei un campione... di chiacchiere». «Bonaccini non ha mai timbrato il cartellino. Per amministrare bene bisogna anche essere stati, qualche volta, dentro un lavoro normale. Bonaccini è un politico in servizio permanente effettivo» scrive un altro. «Io ci vivo (in Emila-Romagna, ndr) e confermo. Non ha fatto nulla... con tutte le risorse a disposizione nulla è stato fatto come si deve» rincara la dose un altro utente. Il fatto che Bonaccini non abbia concluso il suo mandato da presidente della Regione, preferendo traslocare al Parlamento europeo, non va giù a molti.

Nel polverone ligure Elly Schlein prosegue l'opera di depurazione dem dall'anima Diccì

Tant’è che uno scrive: «Se fossi un elettore di Bonaccini mi sentirei truffato». C’è anche chi attacca Michele De Pascale, candidato alla presidenza della Regione dal centrosinistra. «De Pascale invece ha fatto solo politica nella sua vita, a parte lo stagista in uno stabilimento balneare e l’impiegato presso un’azienda privata solo per qualche mese, dobbiamo anche avere il dubbio tra chi scegliere?».