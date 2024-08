Bari, primo giorno della giunta di Leccese? M5s fuori dalla maggioranza, campo largo addio

21 agosto 2024 a

Prima seduta della giunta comunale a Bari e il campo largo che si era creato attorno al sindaco Vito Leccese è già in crisi. Ad annunciare la rottura è stato il capogruppo del Movimento 5 stelle Antonello Delle Fontane, il quale ha chiarito che il suo gruppo consiliare disconoscerà l’accordo con la giunta del primo cittadino.

Nel mirino del pentastellato però non ci finisce Leccese. La rottura per i 5Stelle è interna: Delle Fontane, infatti, ha attaccato senza giri di parole il segretario provinciale Raimondo Innamorato e Raffaele Diomede, appena nominato assessore ai controlli, alla legalità, alla trasparenza e all’antimafia sociale. Il motivo dell'attacco? "Il coordinatore provinciale del Movimento - ha spiegato il grillino - ieri ha dichiarato che i ruoli non devono essere collegati ai voti. Dimenticando che le elezioni si vincono con il voto. Noi vogliamo ricordare che il voto significa democrazia, trasparenza e libertà".

I pentastellati, insomma, non avrebbero gradito la nomina dell'assessore: "Le dinamiche che hanno portato alla nomina di un esterno, di un tecnico, non sono state gradite. Non solo da parte mia. Di conseguenza, a nome del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle disconosciamo l’accordo del partito con la giunta Leccese. Difenderemo i principi con le unghie e con i denti".