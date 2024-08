La corte rossa e Forza Italia senza cittadinanza

22 agosto 2024 a

Cosa bolle in pentola? La Camera è convocata per il 10 settembre, il Senato riapre il giorno dopo. È in cottura la legge di Bilancio che va presentata alle Camere entro il 15 ottobre. I partiti si concentreranno sull’economia, la finanza e pochi altri provvedimenti. L’argomento che occupa in questi giorni le prime pagine dei giornali della sinistra non sarà in calendario: la riforma della cittadinanza, lo Ius Scholae, che improvvisamente è diventato un obiettivo di Forza Italia, ma non di Fratelli d’Italia e Lega. (...)



