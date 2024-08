Daniele Capezzone: "Provenzano? Amico dei venezuelani, ci spiega la democrazia Usa"

23 agosto 2024 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. In pole position ovvimente c'è la convention dem che ha incoronato Kamala Harris come candidata alla Casa Bianca contro il repubblicano Donald Trump. Il direttore editoriale di Libero anche oggi sbertuccia i giornaloni che con la bava alla bocca hanno esaltato la vice-Biden parlando di "gioia" per l'investitura di Kamala. Ma Capezzone si sofferma, dopo l’intervista a Speranza di ieri, sul nuovo testimonial dei democrat a stelle e strisce, Beppe Provenzano: "Lo avevamo conosciuto come fan dei venezuelani, amico dei palestinesi, amico dei dittatori autocrati di mezzo mondo e ora ci spiega la democrazia americana". Insomma un vero e proprio cortocircuito a sinistra e nel Pd. La stessa sinistra che fino a poco tempo fa criticava Kamala. Qui di seguito la clip completa della rassegna stampa di Daniele Capezzone.