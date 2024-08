L'Aria che tira, Elsa Fornero contro il governo: "Demoliti dai fatti"

23 agosto 2024 a

"C'è una correlazione tra esigenze economiche e una legge di cittadinanza che estenda questo diritto ai ragazzi che hanno studiato nelle scuole italiane?": il conduttore Francesco Magnani lo ha chiesto ad Elsa Fornero a L'Aria che tira su La7, riferendosi al tema dello Ius scholae nei cui confronti si è espressa a favore solo Forza Italia all'interno del governo. "Assolutamente sì", ha risposto l'economista. Che poi non ha risparmiato pesanti critiche all'esecutivo di Giorgia Meloni.

"Questo governo - ha detto la Fornero - vede demoliti dai fatti, dai numeri, dalla realtà molti edifici che aveva costruito basandosi su slogan e propaganda. Uno di questi era il no all'immigrazione, anche con l'intervento dell'esercito. Poi, quando si è al governo, ci si accorge che l'immigrazione regolare serve alle nostre imprese, serve alla crescita del Paese e allora fanno i decreti flussi che vadano a tamponare questa situazione. Ma si tratta di tamponamenti e invece c'è bisogno di una politica lungimirante. Una politica lungimirante che guarda all'immigrazione in un Paese che invecchierà sempre di più e in cui gli anziani saranno in una percentuale maggiore, i giovani in una percentuale minore".

