Giorgia Meloni, l'Economist elogia il governo italiano: "Ha fatto meglio di Draghi"

Nuovo giorno, altro boccone amaro da digerire per i gufi di sinistra. La prestigiosa rivista Economist ha speso importanti parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal governo guidato da Giorgia Meloni. L'autorevole punto di riferimento della finanza anglosassone ha elogiato le politiche per il Sud adottate dal centrodestra. Ma non si tratta di una novità. È già la secondo volta in pochi mesi che l'Economist applaude l'operato del presidente del Consiglio.

Secondo l'Economista, nel Mezzogiorno c'è stato un vero e proprio cambio di passo a livello politico, amministrativo, economico e burocratico. Una rinascita, che si può spiegare grazie ai fondi messi a disposizione dall'Unione europea e, soprattutto, grazie alla capacità dell'esecutivo italiano di utilizzare quelle risorse economiche. Una metodologia molto diversa se si ripensa a quanto accaduto in passato con il governo giallorosso, quando i soldi venivano dilapidati. Pensiamo, per esempio, al cosiddetto superbonus. O, ancora, al reddito di cittadinanza.

Un exploit, quello ravvisato dalla rivista economica inglese, più efficace persino di quello messo in campo dal governo Draghi. "Il governo di Giorgia Meloni ha adottato una linea diversa. Ha centralizzato – si legge – il processo decisionale; limitando il coinvolgimento degli enti locali. E ha speso una parte maggiore del denaro in sussidi volti a promuovere gli obiettivi del Recovery Fund: come rendere l’Europa più verde e più digitale. Ciò richiede meno capacità tecnica e amministrativa. E - conclude - dovrebbe essere in grado di garantire che i soldi vengano spesi più velocemente”.