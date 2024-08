Repubblica sotto accusa: "Clamoroso caso di fake news"

30 agosto 2024 a

"Inevitabile parlare di Repubblica e dell'operazione politica avvenuta nelle ultime 24 ore". Apre così Daniele Capezzone il suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima di Libero di oggi. Giovedì il quotidiano diretto da Maurizio Molinari "apriva con un titolo clamoroso, 'Abolito l'assegno unico'. A stretto giro di posta è arrivata una smentita netta, nettissima da parte del governo con Meloni e il ministro Giorgetti".

La notizia, insomma, chiosa Capezzone, è stata "stroncata alle 10 del mattino. Ma cos'ha fatto Repubblica? Online ha continuato a tenere quel titolo fino alle 18.30 del pomeriggio e oggi in edicola si presenta con 'scontro sull'assegno', dando l'idea di una partita ancora aperta. E sente pure l'ex ministra Bonetti... Insomma, un caso clamoroso di fake news. Noi siamo contro tutti i tentativi di regolamentazioni, ma se dovessimo adottare il criterio che Repubblica ha sempre applaudito sulle sanzio anti-fake news...". Non a caso Libero oggi titola sulla "bufala rossa".

Restando al centrosinistra, "c'è il grande ritorno di Elly Schlein. Con il fatto divertente: parlava di 'estate militante' ma ora, dopo una estate al bar, parla di 'autunno militante...'". Nel centrodestra, tra poco dal vertice di maggioranza dovrebbe arrivare il via libera della candidatura del ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto a commissario italiano in Europa. Con quale ruolo e quale portafoglio, si vedrà.

Nella notte, intervista alla Cnn di Kamala Harris. "Non ha cambiato i suoi valori, dice la candidata democratica alla Casa Bianca, ma manca la seconda domanda: ha cambiato le sue idee?".